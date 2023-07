Un trentenne è stato colto da una grave crisi cardiaca poco prima delle 4 della scorsa notte a Lavagna, in via Moggia. Assistito dal 118 corso sul posto con l’automedica Tango-1 e la Croce Rossa di Cogorno, il giovane uomo è stato trasferito con la massima urgenza, in codice rosso, al pronto soccorso del San Martino. Per accelerare i tempi è decollato dall’aeroporto di Albenga l’elicottero Grifo del 118.

» leggi tutto su www.levantenews.it