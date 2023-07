Liberati dal bisogno

Quando riuscissimo, anche dopo svariati tentativi, a liberarci materialmente di un fardello mentale, dell’ aspetto compulsivo che nutre ogni bisogno, non ci si illuda che tale processo di liberazione agisca come la dieta dimagrante, in cui la riduzione di peso corporeo determina una immediata leggerezza del passo. E dell’umore.

Infatti, quand’ anche riuscissimo a sottrarci ad una circostanza emotivamente travagliata, il travaglio mentale difficilmente si troverebbe azzerato o, quantomeno, alleggerito. Anzi, la nuova condizione ottenuta provvederebbe ad una commisurata sostituzione del travaglio precedente con una versione simile successiva.

