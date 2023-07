Parziale chiusura notturna per il casello di Aulla

Salt comunica che, per consentire l’attività di rimozione del vecchio portale a cavalletto e la contestuale installazione del nuovo portale a bandiera dell’uscita dello svincolo di Aulla, lungo l’autostrada A15, si rende necessaria la temporanea chiusura parziale notturna al traffico veicolare del casello di Aulla secondo questi modalità e tempi: dalle ore 21:00 di lunedì 3 luglio 2023 alle ore 6:00 di martedì 4 luglio 2023 saranno chiuse l’uscita per i veicoli provenienti dalla Spezia e l’entrata per i veicoli diretti a Parma. In questa finestra Salt consiglia ai conducenti dei veicoli che volessero entrare in autostrada o uscire al casello di Aulla di utilizzare in alternativa i caselli limitrofi di Pontremoli o La Spezia. La concessionaria precisa che in caso di condizioni meteorologiche avverse, tali da ostacolare l’intervento, la temporanea chiusura parziale notturna al traffico veicolare del casello verrà posticipata, nella medesima fascia oraria, alla notte tra martedì 4 Luglio e mercoledì 5 luglio.

