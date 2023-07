Quando un arcolano salvò le acque del Golfo e quelle dell’acquedotto di Fornola

di Stefano Sgorbini, ex presidente della Provincia della Spezia (clicca qui per leggere la versione integrale dell’intervento con le note)

La ricorrenza del centenario della provincia spezzina è un’occasione per approfondire studi e ricerche sulle vicende che hanno inciso profondamente sulle trasformazioni locali di quel periodo storico. Tra queste ve ne è una confinata ingiustamente nell’oblio malgrado abbia evitato un disastro ambientale di enormi proporzioni per l’intero nostro territorio: la battaglia condotta e vinta da un illustre arcolano, il sindaco dell’epoca ing. Carlo Alfredo Bertella, che salvò le acque dei pozzi di Fornola dal rischio di inaridimento e quelle del Golfo dal rischio di interramento. E che, se pure indirettamente, influì su rilevanti modifiche agli assetti amministrativi, economici e politici della nuova provincia. Per tutto questo merita di essere ricordata.

