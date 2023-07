Recco: perde il controllo della moto in A-12 in galleria, due feriti e coda

Intorno alle 17.15 circa sulla A-12 nel tratto compreso tra Recco e Nervi in direzione nord si è verificato un incidente in galleria al chilometro 15, in cui è rimasta coinvolta una moto. Il mezzo avrebbe perso il controllo non coinvolgendo altri veicoli. Con la polizia stradale è intervenuto il 118 con l’automedica Golf 6, la Croce Verde di Recco e i Volontari del soccorso di Rapallo. Un paziente in codice rosso poi derubricato in giallo e la persona che viaggiava con lui, sono stati trasportati al pronto soccorso di San Martino. Sul posto una coda di cinque chilometri in direzione Nord.

