Regione, stanziamento di oltre 1,9 milioni per le persone disabili prive del sostegno familiare

Dopo di noi annualità 2023: via libera da parte della Regione Liguria allo stanziamento di 1.936.880 euro per il supporto delle persone disabili prive del sostegno familiare. Nello specifico, una quota pari a euro 1.436.880 è dedicata alle progettualità e alla presa in carico delle persone interessate attraverso l’assegnazione delle risorse ai Comuni capofila della Conferenza dei sindaci della Asl. La quota residua pari a 500.000 euro è finalizzata alla realizzazione di soluzioni alloggiative innovative attraverso il possibile pagamento di oneri di acquisto, locazione, ristrutturazione e messa in opera di impianti e attrezzature per il funzionamento degli alloggi stessi (domotica), anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra le persone con disabilità, attraverso un avviso pubblico che sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione.

“La disabilità è una condizione che riguarda certamente il singolo individuo ma molto spesso coinvolge tutta la sua famiglia, a cui è indispensabile fornire un adeguato supporto attraverso queste misure del ‘Dopo di noi’, rivolte anche a chi è privo del sostegno dei genitori”, osserva l’assessore alle Politiche sociali, Giacomo Giampedrone.

