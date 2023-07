Sampdoria: voci su Soriano, Gytkjaer, Baniya, Barberis e il Romagnoli del Lecce

Genova. Neanche di domenica, si arrestano le voci di mercato ed allora proviamo a fare un riassunto, per i lettori di Genova 24 ed IvgSport, di quelle riguardanti la Sampdoria circolate oggi.

In verità, sin da ieri sera, si era sparsa la voce di un interessamento blucerchiato per Christian Gytkjaer che, conclusa l’avventura al Monza, è ora sul mercato. Centravanti danese, che i brianzoli avevano scovato nel Lech Poznań (dove ha segnato 55 goal in 102 partite), non si è ripetuto in Italia agli stessi livelli, anche se ha contribuito alla salita in A del Monza, soprattutto durante i playoff. Si tratta quindi di un elemento eventualmente utile per la rosa doriana in fase di costruzione, specialmente in caso di partenza di Manuel De Luca, seguito in questo periodo dalla Reggiana.

