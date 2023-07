Un affresco della Sarzana della seconda metà dell’Ottocento all’inaugurazione della mostra sulla collezione Tusini-Doni

L’affollata inaugurazione, al Museo Diocesano di Sarzana, della mostra sulla quadreria inedita di palazzo Tusini – Doni è risultata un’apprezzata occasione non solo per annunciare la nascita della Fondazione per la promozione della Carità e della Formazione giovanile voluta dall’ultimo esponente di quella famiglia, il prof. Emilio Doni recentemente scomparso, ma anche per apprezzare un appassionante affresco della Sarzana della seconda metà dell’Ottocento, le cui vicende furono fortemente connotate dai ruoli economici ed istituzionali ricoperti dal più noto esponente di quella casata, il cav. Luigi Tusini.

Così, dopo il commosso ricordo di Emilio Doni da parte di mons. Piero Barbieri, che ne è stato amico da sempre e fino all’ultimo, raccogliendone le generose ed ispirate estreme volontà , lo storico Egidio Banti – che ha condiviso con Doni la conduzione del Centro Studi Niccolò V – ha preso spunto dalla poliedrica personalità di Luigi Tusini, fondatore di quel ramo della famiglia e bisnonno materno di Doni, per descrivere la Sarzana della seconda metà dell’800, l’antagonismo sociale fra la nobiltà terriera, in declino irreversibile dopo le ‘riforme’ napoleoniche, e la borghesia emergente – alla quale Luigi Tusini apparteneva – che si andava affermando in città.

Un avvicendamento sociale ben esemplificato dall’acquisto – da parte di Luigi – del palazzo oggi divenuto patrimonio della Fondazione e che il bisnonno del fondatore acquistò dalla più blasonata famiglia Bernucci.

Una fase storica in cui Sarzana, pur rinvigorita dallo spirito di iniziativa delle famiglie borghesi emergenti, cominciava a ‘fare i conti’ con la prorompente concorrenza di Spezia, per la quale Cavour e Chiodo andavano confezionando destini da protagonista.

E una fase storica, nel contempo, di forti contrasti fra lo Stato e la Chiesa, che non impedirono tuttavia a Luigi Tusini di ricoprire responsabilità sia in nome dall’autorità civile che in rappresentanza di istituzioni della Chiesa pur ‘aventiniane’ dopo Porta Pia.

Al termine dell’incontro la Direttrice del Museo Barbara Sisti ha guidato i presenti in una visita ragionata ai dipinti della Collezione Tusini – Doni, quasi tutti inediti, che annoverano diverse opere seicentesche riconducibili alla cerchia ligure di Van Dick, una ascritta a Jan Roos e tutte di tema religioso (Sacre Famiglie o Maddalene), acquistate probabilmente da Arturo Tusini, il figlio di Luigi.

