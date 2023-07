“Viale San Bartolomeo tra Muggiano e Porto Lotti, ai limiti le condizioni di viabilità e sicurezza”

Interpellanza su Viale San Bartolomeo presentata dai consiglieri comunali Pd Martina Giannetti e Andrea Montefiori. “Nei mesi scorsi sono state presentate dal gruppo del Pd due interpellanze in merito alla situazione dei lavori sui marciapiedi e su Viale San Bartolomeo nel tratto tra Muggiano e Porto Lotti – scrivono i due esponenti Dem -. I suddetti interventi sono in parte relativi al progetto Miglio Blu, fermo da due anni, e a lavori sui sottoservizi della zona. I numerosi scavi, mai ripristinati a regola d’arte, determinano condizioni della viabilità ai limiti della decenza ma soprattutto della sicurezza di chi percorre Viale San Bartolomeo. Nei mesi estivi il problema è particolarmente sentito, visto l’elevato numero di persone che utilizzano motocicli”.

Giannetti e Montefiori interpellano l’amministrazione “per sapere se intenda mettere in atto immediati provvedimenti di messa in sicurezza della viabilità” , chiedendo “che vengano indicati tempi certi e definiti per la conclusione di tutti gli interventi riguardanti Viale San Bartolomeo”.

