Albenga. Continua la campagna acquisti degli inganni in vista del prossimo campionato di Serie D, una categoria che mancava da 33 anni. Una gradita conferma per l’intero ambiente quella che vede protagonista Andrea Anselmo, esterno a tutta fascia capace di fiammate che lo hanno reso a tutti noto come il “treno”.

Inoltre la società del presidente Santi Cosenza mette a disposizione di Fabio Fossati un nuovo centrocampista: dal Vado arriva il classe 2003 Tommaso Castiglione.

» leggi tutto su www.ivg.it