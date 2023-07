Chiavari: folla silenziosa e serena alla Processione della Madonna dell’Orto

Sotto il cielo nuvoloso all’aria fresca di una sera d’inizio estate ha preso avvio, dalla Cattedrale di Nostra Signora dell’Orto, la tradizione processione di lunedì 3 luglio in onore dell’apparizione della Madonna il 2 luglio 1610, processione che chiude le “Feste di Luglio” a Chiavari. Questo pomeriggio la celebrazione in Cattedrale alle ore 18:00 è stata presieduta dal cardinale Francesco Coccopalmerio, Presidente emerito del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi. Presenti questa sera le autorità civili, il sindaco Federico Messuti, il vicesindaco Michela Canepa, l’assessore alla Cultura Silvia Stanig, l’assessore alle Politiche Sociali Ilaria Solari. Consiglieri di maggioranza e tutti i consiglieri di opposizione. Il consigliere regionale Sandro Garibaldi.

Aperto dalle Suore e sotto le luci delle strade illuminate a festa, il corteo ha intrapreso via Delpino, percorso via Nino Bixio e piazza Roma, per entrare nel centro storico, oltre piazza Mazzini, fino al quartiere di Rupinaro. La processione si è poi incamminata in corso Millo, per fare ritorno – lungo viale Arata – in Cattedrale.

