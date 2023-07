Dame e cavalieri, miti del mare, un mostro e i fiori del Lia per l’ultima settimana di “Cinque musei in un castello”

Continuano i laboratori estivi per i bambini dai 6 agli 11 anni al Castello San Giorgio, anche quest’anno con la proposta “5 Musei in un Castello”. Dopo il grande successo delle prime settimane, ecco l’ultima settimana di incontri dal 4 luglio al 7 luglio a cura del Museo Civico Amedeo Lia: i bambini trascorreranno “Una mattina tra Dame e Cavalieri”, scopriranno i miti del mare e un mostro nel Parco e trarranno ispirazione dai fiori del Museo Lia per riprodurli nel giardino del Castello.

I laboratori si svolgono dal lunedì al venerdì 8.30-13.00; appuntamento alle 8.30 al Museo del Castello, in Via XXVII Marzo. Per bambini dai 6 agli 11 anni. Prenotazione obbligatoria (0187 751142 o sangiorgio.segreteria@comune.sp.it). Costi di partecipazione: tariffa giornaliera 20 euro, tariffa settimanale 80 euro. I fratelli avranno tariffa scontata giornaliera 15 euro e settimanale 60 euro. I percorsi saranno attivati solo qualora venga raggiunto il numero minimo di partecipanti. I bambini dovranno indossare abiti comodi, un cappellino e portare con sé la merenda.

