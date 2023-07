E’ online Visit La Spezia, il nuovo sito di informazione turistica della città

Un nuovo sito di informazione turistica a disposizione di tutti coloro che vogliono conoscere La Spezia e i suoi dintorni sotto diversi punti di vista. A lanciarlo è stata nelle scorse ore l’amministrazione comunale che manda in pensione Myspezia e lo rimpiazza con Visit La Spezia, elaborato dall’assessorato al Turismo insieme ai tecnici di Liguria digitale.

“Questo è più di un sito – ha spiegato il sindaco Pierluigi Peracchini – Ci farà conoscere meglio di fronte al mondo come una vetrina in cui mettiamo in mostra la storia, la cultura, gli eventi e il patrimonio enogastronomico. Sabato abbiamo firmato un protocollo con i sindaci dei comuni di un territorio che ha eccellenze uniche al mondo”.

“Un’area vasta che ha ottenuto l’adesione di tutti i sindaci perché parte da un’esigenza sentita dal basso e che dovrà concretizzarsi con il lavoro su singoli progetti: La Spezia si pone come hub dal quale partono le differenti tipologie di turismo”, ha ribadito l’assessore Maria Grazia Frijia, spiegando poi che visitspezia.it sarà aggiornato quotidianamente con immagini e contenuti, per un miglior posizionamento sui motori di ricerca e una presenza social costante. “Abbiamo in progetto di collegarlo con i siti dei Comuni dell’area vasta e nei prossimi giorni presenteremo la nuova cartellonistica con la quale il sito dialogherà grazie a una app e ai Qr code”.

Il logo di Visit La Spezia, composto da due mezze lune, una verde e una azzurra, ricorda il mare e le colline che si abbracciano, mentre le sezioni del menù sono aperte da video emozionali che raccontano cosa c’è di imperdibile nel corso di una visita in riva al Golfo.

Il sito, hanno spiegato i rappresentanti di Liguria digitale, è stato pensato mobile first visto che ormai il 60/70 per cento della navigazione avviene attraverso smartphone e tablet e fornirà agli ospiti un accesso facile e immediato a tutto ciò che La Spezia ha da offrire, incoraggiando un turismo consapevole e sostenibile.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com