Fiera dell’aglio di Vessalico, l’associazione Antiche Vie del Sale lancia il bouquet delle eccellenze agricole

Vessalico. Nuovo format per le food experience delle antiche vie del sale per celebrare le straordinarie proprietà dell’aglio di Vessalico per cui è stata avviata la procedura per la attribuzione della meritata IGP così come annunciato dal Vice Presidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura presente ieri alla Fiera dell’aglio.

L’associazione Antiche Vie del Sale ha proposto uno show cooking che ha messo fianco a fianco uno chef della vallata e un artista della composizione vegetale. Il risultato? L’eccellenze agricole locali, fra cui centrale l’aglio di Vessalico, composte in colorati e profumati bouquet ornamentali, sono finite velocemente in padella per realizzare altrettante gustose ricette tipiche.

