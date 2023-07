Intervento sul fondale di San Terenzo, affidato l’incarico per il progetto

Affidato dal Comune di Lerici all’architetto Andrea Beconcini l’incarico professionale per la redazione del progetto di modellazione del fondale marino in corrispondenza della banchina di ormeggio della rada di San Terenzo. Per Palazzo civico “si rende necessario eseguire un riequilibrio dell’arenile del seno di San Terenzo – si legge nella determina di incarico al professionista – per migliorare la navigabilità nella rada come previsto nel Documento unico di programmazione 2023-2024-2025”; Documento unico di programmazione nel quale si riporta appunto la volontà di “migliorare la navigabilità dell’area di approdo della marina”, spiegando che è previsto un intervento di dragaggio.

