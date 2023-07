Lavagna: “Sport per tutti”, settanta iscritti e ottimi risultati

Da Raffaella Tosco, 100×100 Lavagna

Anche quest’anno, per il terzo anno consecutivo, ha avuto inizio al Parco Tigullio il Progetto “Sport per tutti a Lavagna” , iniziativa promossa dall’Associazione 100% Lavagna di attività ludico sportive per i ragazzi tra i 10 e i 14 anni organizzata in collaborazione con la Scuola Media Don Gnocchi di Lavagna e con blasonate Società sportive locali, Admo Volley, BlueSeaBasket, Lavagnese calcio e Bocciofila Cavese in collaborazione con il CSI.

Il Progetto , cresciuto di anno in anno, ha raggiunto in questa edizione una partecipazione di ragazzi veramente eccezionale: 70 iscritti!! Questo entusiasmante risultato è stato ottenuto grazie al lavoro di tutti nelle due precedenti edizioni : al sostegno della Preside della Scuola Don Gnocchi Prof.ssa Isabella Herzfeld e all’impegno della vice Preside Prof.ssa Lodi, ai supercoach che hanno sempre seguito magistralmente i ragazzi , alla genialità di Simone Cremisio( Admo Volley) organizzatore dei giochi, alla Parrocchia Maria Madre della Chiesa e a don Tavella,, ai Consiglieri del Comune di Lavagna, aglli Sponsors ( Civ Consorzio Centro Storico Artigiani e Commercianti, Civ Cavi Arenelle e lungomare , A.S.D Ginnastica Riboli, Sig.ra Oenone LLoid presidente BlueSeaBasket, Aqua Itticoltura)infine ai nostri Soci, che hanno creduto in questa idea visionaria di sport con tutte le sue regole ma anche gioco, inclusione, amicizia, vita all’aperto, rispetto per l’altro. Un sogno che siamo riusciti a realizzare.

Le gare finali avranno luogo mercoledì 5 ore 17.30 presso il campetto della Parrocchia Maria Madre della Chiesa e giovedì 6 luglio alle ore 17.30 al Parco Tigullio ( palestra) con premiazioni dei vincitori.

