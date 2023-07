Mancanza case in affitto, Muzio (Fi): “Ci vogliono incentivi seri ai contratti a lungo termine”

Liguria. “Facendo seguito all’impegno assunto pubblicamente durante il convegno promosso da APE-Confedilizia e svoltosi a Chiavari il 26 giugno scorso, ho depositato quest’oggi una mozione da discutere in Consiglio Regionale sul tema degli affitti brevi, della tutela della proprietà edilizia e delle misure a sostegno dei contratti abitativi stabili, con la quale chiedo al presidente Giovanni Toti e alla Giunta di sollevare la questione in Conferenza Stato-Regioni, affinché si trovino soluzioni equilibrate e non demagogiche”.

Lo dichiara il consigliere regionale Claudio Muzio, capogruppo di Forza Italia.

