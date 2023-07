Metalmeccanici, scatta un recruiting day per: apprendisti, neo laureati, operai e personale già formato

Le posizioni aperte in molte aziende restano tali e la richiesta cresce sempre di più. Le esigenze superano la logica stagionale e del turismo perché, è un dato di fatto, la ricerca disperata di lavoratori tocca anche i settori metalmeccanico e la nautica. Come era stato per accoglienza, ristorazione e servizi il Centro per l’impiego e Ranstand organizzano un nuovo recruiting day “d’emergenza” e in presenza che si terrà in Via XXIV maggio alla Spezia, dalle 14 alle 17.30 di mercoledì 5 luglio. Per quella giornata saranno disponibili 60 posti a tempo determinato e indeterminato.

Le modalità di accesso sono le stesse: ci si presenta con il proprio curriculum e ci sarà la possibilità di accedere ai colloqui di selezione. Per quanto il settore metalmeccanico possa essere più mirato rispetto al quello turistico, sarà possibile presentarsi e accedere anche ad alcune realtà di apprendistato oppure eventuali esperienze in tirocinio. Ci saranno opportunità anche per neo laureati in ingegneria.

