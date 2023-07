Meteo, giornata all’insegna del tempo nuvoloso: possibili precipitazioni nelle zone interne

Liguria. Correnti atlantiche faranno il loro ingresso sul Mediterraneo, instabilizzando il tempo anche sulle nostre zone. Qualche precipitazione interesserà maggiormente le zone interne. Ecco le previsioni del Centro Meteo Limet per oggi e i prossimi giorni.

Cielo e Fenomeni: tra la notte ed il mattino nubi sparse, specialmente sulla costa centro-orientale dove non si escludono brevi piovaschi o rovesci. Meno nubi sui versanti padani, specialmente sulla Val Bormida. Dalla tarda mattinata trasferimento dei fenomeni verso le zone interne, in particolar modo sulle Alpi Liguri e sull’Appennino orientale. Lungo le coste ancora variabilità ma in un contesto più soleggiato. Dalla serata nuovo aumento delle nubi lungo le coste.

