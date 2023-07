Metropolitana di Genova, arrivederci a settembre: da oggi chiusura e sostituzione con servizio bus

Genova. Niente metrò da oggi e per tutta l’estate, o quasi. Genova non è più quella degli anni Ottanta e Novanta, svuotata nei mesi di luglio e agosto – molti i turisti, molti i cittadini che devono recarsi al lavoro – ma non c’era possibilità di rinviare ancora e il periodo è parso ad Amt quello che potesse creare meno disagi possibili.

Oggi, lunedì 3 luglio, partono quindi gli interventi di sostituzione dell’armamento e dei binari in diversi tratti della metropolitana che rendono necessaria la chiusura dell’intero tracciato.

» leggi tutto su www.genova24.it