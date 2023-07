Monterosso: pagamento ticket in via dell’Amore, interviene il sindaco Moggia

Da Emanuele Moggia, sindaco di Monterosso

Le dichiarazioni apparse in data odierna e attribuite al Sindaco di Riomaggiore secondo le quali “… La Via dell’Amore è diversa dagli altri sentieri, deve esserci una governance del Comune…” (Il Secolo XIX – domenica 2/7/2023) sembrano confermare il rischio concreto di un cambiamento di paradigma dell’offerta unitaria attuata sino ad ora dal Parco delle Cinque Terre in relazione alla fruizione dei sentieri e, in particolare, di quello Verde-Azzurro (di cui fa parte anche la Via dell’Amore) e che, lo ricordiamo, è parte integrante della REL (Rete Escursionistica Ligure).

