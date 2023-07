Peste suina, a Rialto un incontro informativo aperto alla popolazione

Rialto. La peste suina Africana, la malattia virale ad elevata contagiosità e mortalità che colpisce suini domestici e cinghiali, è ormai tema di emergenza anche in Liguria.

“Pur non essendo trasmissibile all’uomo, ha gravi ripercussioni socio-economiche nelle aree in cui è diffusa. Non esistendo alcun tipo di trattamento o vaccino, risulta di difficile contenimento/eradicazione – si legge in una nota dell’amministrazione rialtese -. Visto l’aumento della diffusione e l’inserimento del nostro territorio comunale fra le aree soggette a restrizioni (zona soggetta a restrizione I) a far data dal 15 maggio scorso, l’mministrazione comunale ha ritenuto opportuno organizzare un incontro pubblico informativo per aumentare la consapevolezza sulla tematica”.

