Porto, Laghezza: “Dobbiamo lavorare tutti insieme per invertire il trend di flessione dei traffici”

Attuale vicepresidente della Confindustria spezzina, già presidente dell’Associazione spedizionieri spezzini dal 2014 al 2019 e di Confetra Liguria per un quadriennio, Alessandro Laghezza da qualche giorno ha raccolto il testimone di Andrea Fontana ed è nuovamente alla guida della categoria. “Non pensavo che l’avrei rifatto, ma il momento è particolare e penso sia giusto dare il mio contributo. Non lo faccio certo per la carica – dichiara a CDS – ma per mettere al servizio del porto al mia esperienza”.

Qual è la sfida che si pone come obiettivo principale da centrare nel corso di questo mandato?

“E’ certamente quella di contribuire per quello che possiamo fare come spedizionieri per la ripartenza del porto. Il nostro scalo deve ritornare a essere attrattivo e competitivo come è sempre stato, riconquistare il centro dell’attenzione per le sue performance in fatto di efficienza, con l’impegno di tutti gli attori della catena logistica. Siamo centrali per la vita del porto e per traguardare questo obiettivo: le aziende e gli imprenditori sono l’unica costante degli ultimi 30/40 anni. Si sono avvicendati presidenti dell’Authority e manager ma la comunità portuale è stata decisiva per la crescita e questo ruolo è da riconoscere. Si parla spesso di terminalisti e Autorità di sistema portuale ma rimarco l’importante lavoro di aziende con centinaia di dipendenti, sul territorio e in altre realtà italiane”.

