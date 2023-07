Pulizia del verde e nuovi interventi cimiteriali a Castelnuovo Magra

Il Comune di Castelnuovo Magra ha dato il via nei giorni scorsi a iniziative di manutenzione del verde e interventi presso i cimiteri comunali. “Prosegue il lavoro dell’agronomo Davide Giovanelli, incaricato dal nostro Comune della verifica delle piante e degli alberi sul territorio comunale, oltre all’elaborazione di un regolamento della manutenzione del verde – racconta il sindaco Daniele Montebello –. Il tecnico, al lavoro da alcune settimane, ha individuato alcuni alberi pericolosi, poiché anziani o colpiti da malattie, posizionati su viabilità pubbliche che necessitano quindi di essere rimossi. Per questo è stato dato incarico a due aziende, Marven Group – Amici del verde di Arcola e Selva Sas di Aulla per la manutenzione e in alcuni casi l’abbattimento di piante e alberi sul territorio comunale”. Questo tipo di intervento è di importanza strategica per evitare, soprattutto in caso di forte maltempo, che il verde diventi fonte di pericolo. “Proseguiamo, quindi, nell’impegno che ci ha visto programmare già da alcuni mesi, diversi lavori di manutenzione sull’intero territorio del Comune”.

Montebello illustra i diversi interventi in corso per i cimiteri comunali, al fine di garantirne la piena funzionalità. “Tra gli anni 2019 e 2020 abbiamo concluso i lavori sui tetti presso il cimitero dell’Angelo e iniziato alcune opere manutentive presso il cimitero del Capoluogo – precisa Gherardo Ambrosini Assessore ai lavori pubblici –. Sono stati realizzati anche alcuni nuovi loculi presso il cimitero del piano, e nuovi ossari per il cimitero del Capoluogo. In questi giorni sono stati affidati gli incarichi per la progettazione di 64 nuovi loculi presso il Cimitero di Colombiera, che verranno realizzati accanto alla costruzione più recente. Inoltre, ottenuta l’autorizzazione paesaggistica, si è provveduto ad affidare i lavori all’impresa Bosisio Srl di posa in opera di ulteriori cellette-ossario presso il Cimitero del Capoluogo”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com