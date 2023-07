Rapallo: in processione anche tanti immigrati; e ai turisti piacciono i Cristi

Moltissimi fedeli, tra cui tanti immigrati residenti a Rapallo, hanno partecipato alla processione che ha attraversato le vie della città con l’arca argentea della Madonna di Montallegro e grandi crocifissi portati dalle Confraternite, ammiratissimi e fotografati in particolare dai turisti stranieri. Ad aprire il corteo il clero del vicariato e a seguire la cassa il sindaco Carlo Bagnasco con la giunta, i consiglieri, comunali e quelli regionali cittadini; presenti anche gli ex sindaci onorevole Roberto Bagnasco, Mentore Campodonico, Giorgio Costa e Armando Ezio Capurro. Nessun politico in rappresentanza di Regione e Città metropolitana né sindaci di comuni levantini.

Ora l’attesa è per la sparata dei ragazzi con l’incendio del Castello e poi il Palio dei Sestieri a chiudere le Feste di Luglio 2023, che avranno tuttavia un seguito domenica prossima a Montallegro con “l’adempimento del voto”.

» leggi tutto su www.levantenews.it