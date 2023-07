Regolamento pesticidi e uso della torba: “Sostegno al settore floricolo taratassato dall’aumento dei costi”

Liguria. Si è da poco concluso a Riga (in Lettonia) il Summer Meeting – Fiori & Piante del COPA-COGECA, presieduto dall’olandese Jean Aerts in qualità di presidente del gruppo di lavoro Fiori & Piante dell’organizzazione e da Gianluca Boeri – già presidente regionale di Coldiretti Liguria – in veste di vice presidente dello stesso. Presenti all’incontro rappresentanti del comparto provenienti da Lettonia, Italia, Francia Danimarca, Olanda, Belgio, Germania e Austria.

Nel corso della tre giorni, oltre a un doveroso report circa la situazione del mercato fiori e piante ornamentali all’interno degli Stati membri – che ha visto lo stesso Boeri impegnato nel delineare al meglio il contesto italiano, con relativi accenni sia all’andamento del mercato dei recisi e delle piante in vaso che alle difficoltà vissute dalle aziende a causa dell’aumento dei costi di produzione – e a un momento di discussione circa il regolamento sull’uso sostenibile dei pesticidi, il tavolo di lavoro si è concentrato su un importante focus per il settore floricolo europeo: l’estrazione della torba.

