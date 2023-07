Genova. Anche quest’anno, per l’avvio dei prossimi saldi estivi, due fine settimana di gratuità per i parcheggi.

Per tutta la giornata di sabato 8 luglio, quindi per l’intero fine settimana, e per il successivo weekend, l’amministrazione comunale ripropone l’iniziativa di sosta gratuita in tutte le Blu Area e nelle Isole Azzurre nei posti auto su strada gestiti da Genova Parcheggi nelle vie commerciali della città.

» leggi tutto su www.genova24.it