Asl 5 comunica che dal mese di luglio in via XXIV Maggio a Spezia, all’ospedale San Bartolomeo di Sarzana e al poliambulatorio di Brugnato inizieranno i lavori previsti dal Pnrr. Lo sottolinea Asl 5 in una nota che prosegue: “Questo potrebbe comportare un cambiamento temporaneo di disposizione di uffici e ambulatori. I servizi e le attività, comunque, non subiranno alcuna sospensione né verranno trasferiti in altre sedi. Le portinerie dei plessi saranno a disposizione per fornire informazioni. La direzione aziendale si scusa anticipatamente per l’eventuale disagio” .

L’articolo Sanità: partono i lavori del Pnrr in Via XXIVMaggio, al Sant’Andrea e al poliambulatorio di Brugnato proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com