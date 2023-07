Savona. E’ stato presentato questo pomeriggio al Palacrociere di Savona “Freestyle Show”, l’evento con Vanni Oddera, i Supereroi per Voi e Daboot. L’obiettivo è benefico: raccogliere fondi per comprare dei giochi per bimbi disabili da aggiungere al parco del prolungamento.

L’appuntamento è per domenica 9 luglio al Palacrociere di Savona. Sono due gli appuntamenti: il primo spettacolo alle 19.30, il secondo alle 22.30. La cittadinanza è invitata a partecipare.

