Sinodo, nella diocesi di Savona i membri dell’assemblea scendono da 104 a 84

Savona. Dai 104 iniziali agli 84 attuali. In più di due anni di cammino il Sinodo diocesano “Chiesa di Savona, prendi il largo, confidando” si trova “dimagrito” di una ventina di membri. Oltre infatti a due persone dimissionarie, due presbiteri che nel frattempo sono deceduti e don Michele Farina, ora missionario in Repubblica Centrafricana, in questi giorni l’assemblea ha visto decurtati ulteriormente i propri membri per la decisione, ad opera della Segreteria, di mettere in atto quanto prevede l’articolo 14 della normativa del Sinodo, che esclude dal voto quanti hanno maturato cinque o più assenze non giustificate alle assemblee.

Di conseguenza quindici persone hanno ricevuto un’e-mail in cui la Segreteria “a malincuore” comunica loro tale decisione “anche perché – vi si legge – la normativa prevede una maggioranza qualificata per l’approvazione del ‘Liber Sinodalis’ e per questa occorre definire con certezza il numero degli effettivi componenti dell’assemblea”. Restano invece nell’organico – anche nel caso di presenze sporadiche – i membri di diritto, en passant tutti presbiteri. L’assemblea consta pertanto ora di 84 persone. Le prossime sessioni, a cominciare dall’undicesima del 13 e 14 ottobre, saranno valide con 42 presenti e per approvare i documenti occorreranno i due terzi dei voti dei presenti.

» leggi tutto su www.ivg.it