Tana dei turchi, vele latine, gare di nuoto, concerti e prepalio: così San Terenzo festeggia San Prospero

Saranno due concerti ad aprire e a chiudere i festeggiamenti del Santo patrono di San Terenzo. Per celebrare la festività di San Prospero le società del paese hanno predisposto per il fine settimana un nutrito programma che farà da corollario alle celebrazioni liturgiche previste nelle giornate di venerdì, sabato e domenica. I festeggiamenti inizieranno giovedì 6 luglio alle 21 nella chiesa del paese con cenni storici sulla figura del santo. A parlare del culto e delle reliquie conservate sotto l’altare maggiore sarà il giornalista Riccardo Bonvicini e al termine seguirà il concerto per chitarra classica di Luca Medusei.

Il giorno successivo, venerdì 7 luglio, alle 17 in Piazza Brusacà, organizzate dall’Unione Sportiva Santerenzina, sono in programma prove di abilità calcistica per bambini. La sera alle 21 per la consueta regia della Pro Loco andrà in scena la Tana dei Turchi per bambini con giochi a tema medievale e laboratori a cura di Abygale mentre per tutto il weekend sul lungomare avrà luogo “il Mercato di Portiolo”.

