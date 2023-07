Trentamila ticket staccati, una “Liguria da bere” da record

Un’edizione da record di “Liguria da bere” ha animato Corso Cavour con oltre duecento etichette in degustazione e quaranta produttori. Il risultato è una conferma per la rassegna che tocca per la prima volta i 30mila tickets di degustazione emessi. Ad animare le serate della XVI edizione della manifestazione, tenutasi da venerdì 30 giuglio a domenica 2 luglio, il ricco programma di talk, showcooking e abbinamenti enogastronomici organizzato da Slow Food La Spezia Aps e dal foodteller Fabio Bongiorni.

