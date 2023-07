Via dell’Amore a 5 euro, il Comune di Monterosso: “Serve riflessione complessiva e i dubbi vanno chiariti”

L’azione spontanea dei manifestanti sulla Via dell’Amore incassa l’appoggio anche del Comune di Monterosso che “esprime e conferma la propria piena comprensione e sostegno per le recenti iniziative di molte Associazioni locali, che hanno palesato le loro preoccupazioni in merito, e ritiene sia necessario avviare il prima possibile con il Parco e gli altri Comuni delle Cinque Terre una riflessione complessiva, che porti ad un necessario chiarimento dei numerosi dubbi recentemente sollevati ed al superamento della situazione in essere”. Il tema si è fatto rovente, qualche giorno fa, quando un gruppo di cittadini si è schierato contro la tariffa di 5 euro per l’accesso ai 166 metri.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com