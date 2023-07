A Certosa apre l’Officina della Cura all’interno della Casa di Quartiere

Genova. Sono state presentate questa mattina le attività del nuovo Centro di Prossimità e Officina della Cura all’interno della Casa di Quartiere a Certosa, realizzate nell’ambito del progetto StartTappe.

«StartTappe è un progetto che sta dando ottimi risultati nei centri di prossimità aperti in questi mesi nel centro storico, dimostrando che la rete del terzo settore sta intercettando le reali richieste delle persone, incrociando domanda e offerta di lavoro – ha spiegato l’assessore alle Politiche sociali Lorenza Rosso – abbiamo quindi deciso di ‘esportare’, in via sperimentale, il modello oramai rodato in centro anche nella delegazione di Certosa, al centro di un’azione di rigenerazione urbana da parte dell’amministrazione comunale e come tale non può prescindere dalla valorizzazione delle persone che ci vivono, mettendole al centro anche delle politiche sociali. Nel primo mese di avvio del progetto StartTappe, il Centro di prossimità ha già intercettato decine di contatti quotidiani, offrendo, tra gli altri, servizi di orientamento al lavoro, matching tra domanda e offerta, sportello di supporto digitale e di redazione dei curricula».

