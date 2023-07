Albenga, Tomatis (Fdi) all’attacco: “Fontana di viale Martiri ricettacolo di rifiuti a cielo aperto”

Albenga. L’anno scorso un’auto era finita nella fontana di viale Martiri della Libertà, una scena poi diventata virale sui social. L’incidente aveva provocato un piccolo danno all’impianto di illuminazione e ai tubi per il rigetto dell’acqua.

“Da allora – interviene Roberto Tomatis, capogruppo di Fratelli d’Italia – è stato fatto nulla per sistemare la fontana a pochi passi dalla stazione ferroviaria. L’amministrazione – sottolinea il consigliere Tomatis – aveva garantito non solo il ripristino della fontana in tempi veloci, ma di migliorare la sua illuminazione e anche i getti d’acqua per renderla ancora più attraente per i turisti d’estate”.

