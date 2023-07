Cenerini: “L’ultima ordinanza del sindaco sugli alcolici è copiata dalla mia mozione, che però ha fatto bocciare”

“Il sindaco aveva fatto un’inutile ordinanza sul divieto di vendita di alcolici dalle 21 alle 6 . Mi ha riso in faccia insieme alla sua maggioranza di servitori, quando ho sostenuto che il problema era il consumo per le strade e che andava vietato. In commissione anche il comandante Bertoneri, si era mostrato contrario, dicendo “siamo in democrazia“, ma la l’ordinanza era già stata fatta dal sindaco di Portofino! Meglio tardi che mai, se non ci arrivano prima. La situazione è fuori controllo e ci vuole il pugno di ferro, con controlli serrati, speriamo che non sia un’ordinanza fatta solo per buttare fumo negli occhi, perché il consumo di alcolici, in particolare da parte dei minori, sta portando a situazioni devastanti!

Passando all’azione sulle Casermette e sull’ex caserma dei pompieri, sono allibito dalle dichiarazioni del sindaco Peracchini in merito all’operazione sulle discariche abusive. Fatti conosciuti da anni, segnalati da me in chat di maggioranza il 17 gennaio 2021, con tanto di foto, dopo un sopralluogo, alle quali Peracchini rispondeva col bollettino Covid. Per anni queste persone hanno agito sotto gli occhi di tutti, nella più totale indolenza dell’amministrazione. E Peracchini c’è dal 2017! Però ci vogliono indagini lunghe e complesse come definite dal sindaco, mentre andando lì in zona chiunque ti diceva chi era ad agire, completamente indisturbato. In compenso Peracchini e soci il 7 giugno 2022 si recavano a tagliare l’ennesimo nastro per inaugurare la nuova area camper, pensata in mezzo alla rumenta di discariche abusive e con personaggi pericolosi nelle vicinanze. Altro che biglietto da visita! Colpisce veramente l’impudenza delle dichiarazioni del sindaco!”.

Fabio Cenerini

Consigliere Comunale