Chiavari: consegnate le offerte raccolte in favore dell’Istituto per il Baliatico

Da Calata Ovest

Marina di Chiavari Calata Ovest rende noto, che l’ammontare delle offerte raccolte in occasione delle serate dedicate all’Istituto per il Baliatico, è di Euro 600 (375 Euro raccolti durante il reading “Oro, Turchese e Amaranto” e 225 Euro raccolti durante i saggi della scuola della Compagnia Scena Madre). La cifra è stata consegnata al presidente, Gian Nicola Dallorso che commenta: “Siamo molto soddisfatti per il riscontro avuto nelle serate che si sono svolte a Calata Ovest dedicate al nostro Istituto. Ringraziamo per la grande disponibilità la direttrice, Chiara Vigo e tutto lo staff oltre alla Compagnia Scena Madre. E’ stata una piacevole opportunità per far conoscere la nostra realtà ad una nuova platea”.

» leggi tutto su www.levantenews.it