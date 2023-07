Dall’azienda di scarpe ai palchi della A: lo Spezia riparte da Alvini, uno che ce l’ha fatta

Chissà cosa avrebbe detto Massimiliano Alvini se solo dieci anni gli avessero predetto un futuro in Serie A. Lui, rappresentante di suole di scarpe nell’azienda di famiglia, un lavoro che lo ha accompagnato per 22 anni, anni in cui ha cominciato a farsi strada nel calcio italiano, partendo dal basso che più basso non si può. Nato a Fucecchio nel ’70, Alvini comincia ad allenare verso la metà degli anni Novanta, partendo dagli Amatori, prima di scalare piano dopo piano le gerarchie del calcio italiano. Amatori, campionato UISP, Promozione, Eccellenza, Serie D, fino alla svolta, la firma con il Tuttocuoio nel 2008. A Ponte a Egola Alvini è ancora un eroe. D’altronde chi non lo sarebbe se in cinque fosse riuscito a passare dalla Promozione alla Lega Pro una squadra del comune di Pisa che conta circa ottomila abitanti. Al Tuttocuoio Alvini capisce che può vivere di calcio. Abbandona l’azienda di famiglia e si dedica con tutto sé stesso al campo. “Non alleno per vivere, vivo per allenare”, era solito dire ai suoi ragazzi al Tuttocuoio, dove incrocia la sua strada con l’ex capitano dello Spezia Corrado Colombo, con cui nasce un’amicizia che va oltre il calcio.

La scalata al Tuttocuoio è solo il primo passo per Alvini, che negli anni si diploma a Coverciano. “Dal modello di gioco alla preparazione della partita: affrontare il Napoli di Maurizio Sarri”, il titolo della tesi, dedicata a quel Maurizio Sarri che come lui sa cosa vuol dire la gavetta. E proprio nel nome di Sarri Alvini imposta alcune delle sue idee di gioco, tra le quali quelle che hanno convinto lo Spezia a puntare su di lui. Aggressione alta, un gioco prettamente offensivo con una squadra corta, attenzione in fase difensiva e costruzione dal basso, tutti dogmi del tecnico di Fucecchio, portati avanti dalle categorie più infime fino al sogno Serie A.

