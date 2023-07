Daspo per sei tifosi dell’Albenga: per un ultrà ingauno fino a dieci anni

Albenga. Il Questore di Savona ha emesso sei provvedimenti di “Divieto di accesso alle manifestazioni sportive”, ovvero il Daspo, nei confronti altrettanti tifosi della squadra di calcio “A.S.D. Albenga 1928”.

I provvedimenti sono stati emessi e applicati in relazione ai fatti avvenuti in occasione dell’incontro di calcio Albenga – Imperia, che si è disputato il 7 maggio scorso allo stadio ingauno “Annibale Riva”, nel corso del quale un gruppo di tifosi ha messo in atto una vera e propria aggressione nei confronti delle Forze dell’ordine in servizio.

