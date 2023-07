Dieci spettacoli per la nuova stagione del Teatro degli Impavidi

Dieci spettacoli in doppia replica, con un’anteprima nazionale, cinque prime regionali e un evento speciale. Sarà un’altra stagione di alto profilo quella del Teatro degli Impavidi di Sarzana che prenderà il via il prossimo 27 ottobre e proseguirà fino al 10 aprile. Un programma presentato con largo anticipo per sfruttare l’appeal estivo della città: “Anche l’anno scorso – afferma il proposito il direttore artistico Andrea Cerri – sono tornate a Sarzana nei mesi invernali proprio per assistere agli spettacoli. Per la prossima stagione abbiamo deciso di fare un ulteriore salto di qualità nella programmazione grazie al filo rosso del legame fra teatro e letteratura per esaltare una delle tante qualità di un luogo che non è solo la casa del Premio Campiello Bernardo Zannoni ma anche di eventi come I libri per strada, la Soffitta e soprattutto il Festival della Mente”. “Questa nuova stagione teatrale conferma una crescita costante dei nostri Impavidi, di cui siamo orgogliosi – dichiara il sindaco Cristina Ponzanelli. – Oggi il nostro Teatro è già riferimento culturale dell’intero territorio, e vogliamo proseguire in questo percorso”.“Quando è iniziata la collaborazione degli Scarti con il Comune di Sarzana – sottolinea l’assessore alla cultura Giorgio Borrini – la prima stagione era stata fatta con pochi spettacoli e molti monologhi, oggi siamo invece arrivati ad avere dieci spettacoli in doppia replica con un solo monologo, a testimonianza di come il territorio abbia sete di cultura e risponda sempre meglio con numeri importanti che il teatro riesce a soddisfare”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com