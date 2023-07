“Eccellenze in digitale”, l’11 luglio l’ultimo appuntamento estivo

Liguria. Si avvia a conclusione, prima della pausa estiva, il ciclo di incontri della nuova edizione di “Eccellenze in Digitale”, iniziativa nata dalla partnership tra Unioncamere e Google che, nel periodo 2020-2022, ha consentito di formare più di 43 mila persone attraverso mille seminari in tutta Italia. Anche per la Camera di Commercio Riviere di Liguria (che realizza il progetto per le province di Imperia, La Spezia e Savona attraverso il proprio Punto Impresa Digitale) i risultati conseguiti nell’edizione precedente sono stati di assoluto rilievo, con oltre 3200 utenti coinvolti.

Martedì 11 luglio 2023 dalle ore 10,30 alle 12,30 è in programma il seminario dal titolo “Social: strategie, strumenti, profilazione e geo-targeting di Facebook e Instagram Ads Platform” a cura di Marianna Sposato, Digital strategist e trainer Sicamera. Social Network come Facebook e Instagram sono diventati uno dei modi principali per entrare in contatto con la maggior parte deli utenti del web. Ma il solo presidio può non bastare, potrebbe risultare utile dedicare qualche risorsa per la realizzazione di sponsorizzazioni. Il seminario fornirà una panoramica delle modalità di sponsorizzazione e advertising offerte dai due social più diffusi.

