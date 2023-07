Affrontata oggi in Consiglio regionale l’interrogazione, presentata dal consigliere Pd Davide Natale e sottoscritta dal gruppo, presentata per conoscere lo stato lo stato dell’arte rispetto alla realizzazione della base per l’elisoccorso nel levante ligure. “Io, il presidente Toti e l’assessore Giampedrone – ha risposto in aula l’assessore alla Sanità Angelo Gratarola – ci siamo impegnati direttamente in negoziati e interlocuzioni con le istituzioni, con la Guardia costiera, l’Aeronautica militare, il Ministero della Difesa, che sono coinvolti nella gestione della base elicotteri della Marina militare a Luni, al fine di trovare un qualche modo la modalità per sottoscrivere le convenzioni necessarie per la realizzazione della base di levante dell’elisoccorso. Proprio in questi giorni stiamo vedendo all’interno della base un’area, vicina all’aeroclub, per verificare se vi siano spazi sufficienti per metterci l’hangar e stabilire lì la base”. L’assessore ha mostrato ottimismo: “Troveremo sicuramente margine di manovra, anche perché essendo una struttura nata per il volo ci sono delle facilitazioni, c’è tutta una serie di servizi già presente”, ha detto, spiegando che è fissata per il 17 luglio prossimo una verifica in merito alla fattibilità dell’opera. “Verificheremo cosa accadrà il 17 luglio, speriamo si trovi una soluzione”, ha osservato Natale, rilevando che “il 29 dicembre scorso la giunta aveva dichiarato che l’elisoccorso del levante sarebbe partito di lì a poco”.

L’articolo Elisoccorso di stanza alla base elicotteri di Luni, il 17 luglio verifica della fattibilità in un’area vicina all’aeroclub proviene da Citta della Spezia.

