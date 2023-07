Festival, a Genova “finanziamenti comunali aumentati del 20%” ma il Pd: “Risorse esigue”

Genova. “I festival e le risorse comunali messe a disposizione per i festival sono aumentati rispettivamente del 16 e del 20 per cento rispetto al 2022”. Sono le cifre fornite dalla giunta di centrodestra a un’interrogazione a risposta immediata della consigliera Pd Cristina Lodi. Nei giorni scorsi il tema è stato affrontato sui social dalla fondatrice del Suq, Carla Peirolero, che ha polemizzato con l’amministrazione per il taglio dei finanziamenti. Lodi ha chiesto, appunto, chiarimenti sui finanziamenti di quest’anno e dell’anno scorso e sui contributi ottenuti dagli sponsor privati.

L’assessore Matteo Campora rispondendo all’articolo 54 al posto del vicesindaco Pietro Piciocchi ha snocciolato alcune cifre: “Nel 2023 sono state impegnati 508mila euro di cui 306mila di fondi comunali e 202mila da sponsorizzazioni e avanzo vincolato, nel 2022 erano stati impegnati 424mila euro, con la stessa quota di sponsor privati, ed erano stati finanziati 38 progetti”.

