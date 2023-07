Fontanabuona: il “curioso caso” del broker contadino che vuole riportare Piandeipreti a un secolo fa

A Piandeipreti, località dal nome curioso che fa parte del Comune di Tribogna, il clima è perfetto. Almeno nei mesi estivi, quando un venticello fresco spazza l’aria fungendo da termostato naturale. “Quando posso salgo sulla collina dietro casa con la sdraio e un libro”, mi dice Sandro Bragoli. “Quando posso”, perché qui alle Terrazze Bacigalupo il lavoro non manca mai, che si tratti di potare ulivi, tagliare erba, pulire boschi, manutenere vigne, occuparsi di burocrazia, che forse è la fatica maggiore.

Partiamo dall’inizio, da questo nome. Che cosa sono le Terrazze Bacigalupo? Sono già una realtà, in parte, perché l’anno scorso da queste terre sono stati “spremuti” 30 litri d’olio extra-vergine e 40 chilogrammi di farina di castagne. Un piccolo assaggio di prodotto destinato a crescere esponenzialmente. Sono un progetto in fieri, per molti aspetti. Ma sono soprattutto un sogno, una visione: quella di aprire un varco temporale per riportare il mondo all’incanto che il “progresso”, o quello che ci ostiniamo a chiamare così, gli ha sottratto. Il sognatore in questione ha 43 anni, è di Genova, fa il broker e qui a Piandeipreti, dove si rifugia nel week end, si sente a casa. Le fasce olivetate, terrazzate con i muretti a secco e i boschi di noccioli e castagni sono il suo paesaggio d’infanzia. Terra seminata di ricordi, ma anche di sudore e di sacrificio dei suoi avi. Lui, Sandro Bragoli, è la settima generazione di quei “Bacigalupo” che hanno legato il loro nome a questo fazzoletto di terra che negli ultimi 3 anni e mezzo, quando il sogno ha avuto inizio, si è ampliato fino a contenere 4 corpi distinti di terreno per 20 ettari totali.

