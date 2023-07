Il Comune raddoppia le tariffe di sosta per i bus turistici: la giornata passa da 50 a 100 euro. Per una settimana ce ne vogliono 400

Tariffe raddoppiate per la sosta dei pullman turistici in città, nuove percentuali di ritorno rispetto al totale che viene annualmente incassato da Atc Mobilità e parcheggi e nuove aree di parcheggio in Via Valdilocchi in sostituzione di quelle in Piazza Piero Pozzoli, nei pressi del palazzetto, dove per i prossimi sei mesi insisteranno il cantiere per il raddoppio del parcheggio di interscambio.

Sono queste le novità contenute nella delibera approvata dalla giunta comunale nella mattinata di lunedì.

Il ticket per i bus che sostano in città in Via Valdilocchi sino alla fine dei lavori, appunto, costeranno 100 euro per un giorno, considerato compreso tra le 6 e le 17, 160 euro per due giorni, 200 euro per tre giorni, 260 euro per quattro, 320 per cinque, 360 per sei e 400 euro per una settimana.

Tariffe, queste, che equivalgono esattamente al doppio di quelle applicate sino a ieri e che, viene fatto notare nella delibera, “erano rimaste inalterate per anni”.

Parallelamente all’incremento costo giornaliero e plurigiornaliero della sosta per i pullman turistici, la giunta ha stabilito di modificare anche il corrispettivo che Atc Mobilità e parcheggi versa nelle casse comunali al raggiungimento di determinate soglie.

La tabella vigente in precedenza prevedeva il versamento del 20 per cento a Palazzo civico sino ai 30mila euro di ricavo netto, che passava al 40 per cento tra i 30mila e i 50mila euro per poi salire al 77 per cento oltre i 50mila.

La delibera in questione porta il versamento al 20 per cento sino a 15mila euro, sale al 50 per cento tra 15mila e 25mila e balza all’80 per cento oltre i 25mila euro di ricavo netto da parte della società partecipata.

