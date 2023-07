Incontri, laboratori, degustazioni, visite guidate, spettacoli: torna il Val di Vara Book Festival

Seconda edizione del Val di Vara Book Festival dal 28 al 30 luglio a Varese Ligure, organizzato dall’associazione no profit di promozione turistica Visit Val di Vara in collaborazione con Edizioni Astragalo e con il patrocinio del Comune di Varese Ligure, il supporto della Pro Loco di Varese Ligure e del Biodistretto Val di Vara. Una vera e propria fiera dell’editoria indipendente che avrà come fulcro la piazza del borgo e proporrà oltre venti tra incontri, laboratori, presentazioni, visite guidate, degustazioni e spettacoli. Tutti gli eventi ed i laboratori sono gratuiti.

Il programma

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com