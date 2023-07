Minori stranieri, il Comune di Genova apre due nuove strutture: una sarà fuori città

Genova. L’indirizzo è ovviamente top secret, al momento, anche per evitare che i residenti si preoccupino anzitempo, ma il Comune di Genova aprirà a breve “Altre due strutture per accogliere minori stranieri non accompagnati in zone più facilmente gestibili, e una sarà al di fuori del territorio del Comune di Genova”.

L’assessore alla Sicurezza del Comune di Genova Sergio Gambino ha annunciato una novità nella gestione dei migranti durante il consiglio di oggi rispondendo a un’interrogazione di Federico Bertorello (Lega) incentrata su un’altra struttura del Comune, in via Rolla, a Campi, nei pressi della quale si sono verificati alcuni fatti di cronaca. Le due strutture dovrebbero servire ad alleggerire la presenza in quelle più affollate, come appunto a Campi.

