Nove sagre certificate Unpli in tutta la provincia. Quest’anno ne saltano tre: anche quella dell’acciuga a Cadimare

Estate 2023 e qualche sagra in meno. Gli spezzini quest’anno non potranno beneficiare, per il momento, di quella dell’acciuga di Cadimare, del vino di Tivegna e del raviolo a Sesta Godano. In forse quella del canestrello di Brugnato. Confermate invece la festa “Groppo e gli spaventapasseri” . Lo spezzino sente forte il richiamo del gusto del prodotto tipico consumato tra le bellezze di un borgo e al riparo dalla calure sotto le fronde. Quello che però in molti non sanno è che quelle certificate con Unpli e quindi legate alle Pro loco che certificano i prodotti che danno i nomi alle manifestazioni, almeno in provincia della Spezia, sono nove e nonostante siano cadute le restrizioni per il Covid molti organizzatori per non incorrere in sanzioni e altre problematiche si sono presi un altro anno sabbatico per riorganizzarsi e mettersi in condizione di avere le strutture adeguate a partire dalle cucine. A pesare su molte di queste attività anche la carenza di volontari.

Si è parlato anche di questo, oggi, in Confcommercio nell’ambito del rinnovo dell’accordo tra l’associazione di categoria, rappresentata da Robeto Martini e Diego Sommovigo, l’Unione Pro loco d’Italia rappresentata da Giorgio Antonioli, storico presidente. Alla conferenza era presente anche presidente della Pro loco di Cadimare Giuseppe Meola. La stagione estiva è già cominciata e i controlli per la tutela dei consumatori in lungo e in largo per il territorio sono già cominciati.

