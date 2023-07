Orlando interroga Sgarbi sull’Archivio di Stato: “Potrebbero essere usati spazi non più funzionali a Marina militare”

Questa mattina in aula alla Camera il sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi, ha risposto a un’interrogazione dell’onorevole Andrea Orlando sui lavori di ristrutturazione della nuova sede dell’Archivio di Stato della Spezia, in Via Roma. “In merito ai ritardi dei lavori il Governo ha assicurato che entro il primo trimestre del 2024 saranno completati, dopo una sospensione dovuta a imprevisti tecnici che hanno richiesto ulteriore tempo – dichiara Orlando in una nota -. Quanto alle risorse, oltre al milione e 500mila euro dell’importo complessivo dell’opera aggiudicata, sono stati concessi ulteriori 450mila euro indispensabili al completamento, all’allestimento, alla dotazione informatica e al trasferimento dell’archivio nella nuova sede, che potrà ospitare 4500 metri lineari di documentazione in grado di accogliere, secondo il Governo, gli attuali 2000 metri lineari dell’archivio di Stato”.

“Nella replica – conclude Orlando – mi sono detto soddisfatto per l’impegno assunto per la conclusione dei lavori e per le risorse aggiuntive. Ho manifestato invece insoddisfazione per la risposta riguardante l’individuazione di nuovi spazi che, secondo quanto riferito dal sottosegretario, non sarebbero necessari. Infatti ho sottolineato come il vasto patrimonio di cui dispone l’Archivio di Stato della Spezia potrebbe essere adeguatamente valorizzato anche in sinergia con il Museo Navale, utilizzando uno dei compendi non più funzionali alle attività della Marina Militare”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com