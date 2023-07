Pallavolo, Trofeo delle Regioni: settima la Liguria femminile, sedicesimi i maschi

Genova. Un settimo posto con la squadra femminile e un sedicesimo con il team maschile. E’ il bilancio finale della rappresentativa della Liguria al Trofeo delle Regioni 2023 di Campobasso.

Avvio difficile per le ragazze di Luca Parodi, poste di fronte alle corazzate Piemonte e Toscana. Due sconfitte, rispettivamente per 2-1 (21/25 25/12 15/10) e 2-0 (25/21 25/22), ed è preziosissimo il set vinto contro le piemontesi per passare alle poule per il 1-12° posto. La Liguria femminile cresce e consegue, nella seconda giornata, una vittoria per 2-0 contro la Campania (25/22 25/21) e una sconfitta, con lo stesso punteggio, contro il Veneto. L’ingresso tra le prime 8 regioni d’Italia arriva con un 2-0 maturato contro l’Abruzzo (28/26, 25/22) e una sconfitta con lo stesso punteggio (14/25, 15/25) contro la Lombardia. La combattutissima sfida contro la Toscana, persa di strettissima misura (16-25, 25-22, 10-15), è il preludo alla finale per il settimo posto: Liguria batte Sicilia per 2-0 (25-22, 25-11).

